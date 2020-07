Juventus, il 2nd Teams Area Manager Fusco lascia il club (Di venerdì 31 luglio 2020) «Dopo una stagione dalle tante note positive, Filippo Fusco saluta la Juventus. Arrivato nel gennaio del 2019, e nell’ultima stagione U23s Manager, Fusco ha contribuito alla crescita del settore giovanile in particolare attraverso la gestione della Under 23». Si apre così la nota ufficiale del club bianconero, che annuncia l’addio di Filippo Fusco, responsabile della … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Juventus 2nd Insieme a Pirlo torna alla Juventus anche Marco Storari. L'ex portiere sarà il supervisore dell'Under 23. Saluta invece Filippo Fusco. Goal.com Juventus, il 2nd Teams Area Manager Fusco lascia il club

Juventus: Agnelli cambia un altro dirigente

Nei prossimi giorni, assieme alla firma di Andrea Pirlo quale allenatore della Juventus Under 23, ci sarà quella di Marco Storari. L’ex portiere bianconero andrà ad occupare il ruolo di supervisore de ...

