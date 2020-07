Incidente mortale, auto contro tir: muore 27enne, grave l’amico (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo scontro intorno alle 4.15 sulla strada provinciale, nei pressi degli svincoli di ingresso alla tangenziale. Un Incidente mortale che ha visto coinvolti una macchina ed un tir. La vettura su cui viaggiavano i due giovani completamente accartocciata. È accaduto sulla strada provinciale di Usmate Velate (Monza). I soccorritori giunti sul posto si sono trovati … L'articolo Incidente mortale, auto contro tir: muore 27enne, grave l’amico proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Incidente mortale nella mattinata del 31 luglio a Ciampino, comune in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a causa di un sinistro in via Monte Grappa, all'incrocio con viale del L ...Non è ancora affatto chiaro cosa sia realmente accaduto all’automobilista che, questa notte, ha perso il controllo della sua Opel Astra grigia finendo nel canale che attraversa via Migliara 47, a Ceri ...