Immigrati in quarantena danno in escandescenza: in caserma è sommossa, infermeria sfasciata (Di venerdì 31 luglio 2020) Ancora tensioni all'ex caserma Serena, dove 133 dei 293 migranti accolti sono risultati positivi al Covid. Ieri sera, giovedì 30 luglio, alcuni di loro hanno danneggiato l'infermeria lanciando una brandina, dei mobili e un computer per manifestare il loro diniego alla quarantena obbligatoria che li aspetta. La tensione è nata dalla decisione di bloccare all'interno della struttura tutti i migranti, non solo quelli risultati positivi ai tamponi svolti dagli operatori.. Della rivolta ha anche parlato anche il governatore Zaia: "La comunità deve avere la tranquillità che non si può uscire e non si può entrare per andarsi a prendere il virus. I veneti hanno trascorso mesi chiusi in casa non capisco perché questi signori stiano già alzando la voce ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Non c'è pace a Treviso, Caserma Serena (133 immigrati positivi su 293, principale focolaio Covid italiano): SOMMOSS… - matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - AMorelliMilano : DELIRIO! Gli italiani pagano quasi 10 milioni in tre mesi per le navi da quarantena degli immigrati che ogni giorno… - Vale339Vale : RT @matteosalvinimi: Non c'è pace a Treviso, Caserma Serena (133 immigrati positivi su 293, principale focolaio Covid italiano): SOMMOSSA d… - tino_sturmer : RT @francescatotolo: #Jesolo, centro accoglienza immigrati gestito dalla #CroceRossa: gli “ospiti” non vogliono rispettare la #quarantena i… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati quarantena Coronavirus, migranti in fuga dal centro di accoglienza: ripresi dalla Polizia Il Messaggero In Lombardia mascherine obbligatorie al chiuso fino al 10 settembre

30 Luglio 2020 13:50. Coronavirus, 129 immigrati positivi in centro d’accoglienza in Veneto. Coronavirus, Salvini: “se torna l’epidemia sappiamo di chi sarà la colpa”. “Immigrati mandati a Treviso, be ...

Torino, Ordine dei Medici: netta presa di posizione sui contagi da parte degli immigrati

L’ordine dei Medici di Torino si pronuncia in modo inequivocabile: ancora una volta il Governo della Regione Piemonte si rivela inadeguato a gestire la Sanità? Evocare il rischio di contagio da Covid ...

30 Luglio 2020 13:50. Coronavirus, 129 immigrati positivi in centro d’accoglienza in Veneto. Coronavirus, Salvini: “se torna l’epidemia sappiamo di chi sarà la colpa”. “Immigrati mandati a Treviso, be ...L’ordine dei Medici di Torino si pronuncia in modo inequivocabile: ancora una volta il Governo della Regione Piemonte si rivela inadeguato a gestire la Sanità? Evocare il rischio di contagio da Covid ...