Giappone, modesto recupero sentiment consumatori (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Migliora marginalmente il sentiment dei consumatori Giapponesi a luglio. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, l’indice di fiducia si è attestato a 29,5 punti rispetto ai 28,4 di giugno. L’indice resta comunque al di sotto dei 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima pesanetemente negativo fra le famiglie del Sol Levante. (Foto: © Thampapon Otavorn / 123RF) Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Consumi in modesto recupero in Giappone a giugno. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite confermano un calo dell'1,2% su ...

