Federica Sciarelli, gaffe in diretta a Chi L’Ha Visto: “Studiamo questo ca**o…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo un infinito periodo di dubbi e indiscrezioni, sembra ormai chiaro che Federica Sciarelli non abbandonerà Chi L’Ha Visto tanto presto. La conduttrice aveva a più riprese fatto sapere di voler cercare nuove strade, dopo anni e anni alla guida del programma di inchiesta; in una serie di dichiarazioni e interviste, non aveva certo nascosto le sue intenzioni, dichiarando ormai conclusa la sua esperienza lì. Poi, una serie di riunioni sembrano averla fatta tornare sui suoi passi, e alcune recenti parole avevano ormai chiuso le porte ad un possibile addio. Chi L’ha Visto è la casa di adozione della conduttrice e giornalista, che proseguirà il suo percorso lì ancora a lungo. Saluti con gaffe per Federica Sciarelli, che ... Leggi su velvetgossip

