Estate sicura a Nettuno: da domani presidio medico con quad in spiaggia (Di venerdì 31 luglio 2020) Estate sicura a Nettuno. Da domani sabato 1 agosto sarà attivo il servizio “Sos Riviera” che prevede un presidio sanitario da parte della società cooperativa sociale “Florida Care” che effettuerà il servizio di assistenza sanitaria con l’utilizzo di un quad sulle spiagge nel tratto della fascia costiera del centro di Nettuno di difficile accesso e movimento per i mezzi tradizionali di soccorso. “Con questo quad di soccorso – spiega l’assessore Ilaria Coppola – sarà possibile garantire la massima rapidità di intervento nelle zone più impervie e non facilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso comuni. Il quad stazionerà in uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Estate sicura a Nettuno: da domani presidio medico con quad in spiaggia - LuceverdeRoma : ? ?SICUREZZA STRADALE : consigli per un'estate sicura? ? ?????? Accorgimenti per una guida sicura ??controllo mecca… - SanGiorgioMN : Estate Sicura, Segnalazione di rischio da ondate di calore – ATS Val Padana - Fri, 31 Jul 2020 08:06:51 +0000 - LuceverdeMilano : ? ?SICUREZZA STRADALE : consigli per un'estate sicura? ? ?????? Accorgimenti per una guida sicura ??controllo mecca… - FabioDantuono1 : Puglia meta preferita perché più sicura dal contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Estate sicura Estate Sicura per tutti a Rho: «ci teniamo compagnia? LegnanoNews Vacanze irrinunciabili per l’estate: dove le faremo, cosa è cambiato

La percentuale di chi non farà vacanza è molto bassa, il 4%. Il dato oggettivo è che 9 su 10 rimarranno in Italia. Sono questi i risultati di una ricerca condotta da Quorum/YouTrend per Wonderful Ital ...

Il mercato trasferimenti 2019/2020

L’Inter nell’estate 2019 è stata sicuramente fra le squadre più attive, ma anche la Fiorentina e il Cagliari hanno chiuso diversi trasferimenti importanti. Poi il Milan che ha riportato Ibrahimovic in ...

La percentuale di chi non farà vacanza è molto bassa, il 4%. Il dato oggettivo è che 9 su 10 rimarranno in Italia. Sono questi i risultati di una ricerca condotta da Quorum/YouTrend per Wonderful Ital ...L’Inter nell’estate 2019 è stata sicuramente fra le squadre più attive, ma anche la Fiorentina e il Cagliari hanno chiuso diversi trasferimenti importanti. Poi il Milan che ha riportato Ibrahimovic in ...