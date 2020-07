Dirt 5: un gameplay mostra una nuova pista (Di venerdì 31 luglio 2020) Codemasters ha postato un video di gameplay che mostra Dirt 5 in azione.Molte le novità in arrivo per il titolo, ve le proponiamo di seguito In un comunicato dell’ultima ora Codemasters ha annunciato novità per il suo racing game Dirt 5 e per l’occasione è arrivato anche un video di gameplay, in cui possiamo dare un’occhiata al gioco in azione. Nel filmato in questione viene mostrata una nuova pista chiamata Stampede, situata nell’ iconico paesaggio dell’Arizona. Il nuovo gameplay di Dirt 5 ci porta in Arizona I circuiti Stampede sono decisamente impegnativi, tante curve, dossi e salite metteranno a dura prova le vostre sospensioni. Potete dare un’occhiata alla ... Leggi su tuttotek

