Coronavirus, positivo un neonato di 4 mesi in Puglia: isolato insieme ai genitori (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)C’è preoccupazione nella task force regionale per il Coronavirus: l’epidemia è tutt’altro che debellata in Puglia e lo dimostra la catena di trasmissione intrafamiliare individuata nelle scorse ore. Un bambino di quattro mesi è stato sottoposto a tampone, risultato poi positivo al Sars-CoV-2. Per lui e i genitori, anch’essi infetti, l’Asl ha disposto l’isolamento domiciliare. Proprio per richiamare l’attenzione dei cittadini sul rischio di un’escalation dei casi, la task force pugliese ha iniziato a lavorare a una nuova circolare contenente le misure di sicurezza. L’Ansa, che ha interpellato fonti sanitarie, afferma che non si tratterà di nuovi provvedimenti. ... Leggi su open.online

