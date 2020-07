Coronavirus, Mattarella: “Utile rileggere i report di contagi e decessi di marzo. Io li conservo per non dimenticare ciò che è accaduto” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Sarebbe bene ogni tanto rileggere i prospetti quotidiani, che davano nei mesi scorsi notizia dei dati dell’epidemia, dei nuovi contagi, delle vittime, dei ricoverati in terapia intensiva”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “Io – ha aggiunto Mattarella – li conservo a partire dai primi giorni di marzo. Li ho riletti nei giorni scorsi. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare quel che è avvenuto, le settimane in cui morivano, quotidianamente, centinaia di nostri concittadini”. L'articolo Coronavirus, Mattarella: “Utile rileggere i report di contagi e ... Leggi su ilfattoquotidiano

