Coronavirus e “bufale ambientali”: il COVID-19 portato dal 5G? “La cosa non sta in piedi nemmeno appoggiandosi a un traliccio” (Di venerdì 31 luglio 2020) “L’origine, le conseguenze sanitarie e gli impatti sociali di COVID-19 presentano svariati profili rilevanti dal punto di vista ambientale. Di questi mi occupo nell’articolo, cercando di distinguere gli aspetti sui quali vi sono indicazioni scientifiche abbastanza consolidate, da quelli nei quali ancora discorriamo di ipotesi, da quelli infine sui quali sono state dette e scritte vere e proprie “bufale”.Infine, accennerò alle indicazioni che la pandemia e le misure di lockdown hanno offerto in merito alla situazione ambientale (preesistente) di molte aree del nostro Paese ed alle misure che sarebbero necessarie e possibili – nel medio e lungo termine – per migliorarla. Anche da questo punto di vista, COVID-19 si sta rivelando non soltanto una grave malattia, ma anche un fenomeno rilevante per molti ... Leggi su meteoweb.eu

gieffeci71 : RT @CScientifica: Le bufale dell'informazione antibufale, OPEN di Enrico Mentana attacca un libro sul Covid19 prima che venga pubblicato, e… - HDEddie75 : RT @CScientifica: Le bufale dell'informazione antibufale, OPEN di Enrico Mentana attacca un libro sul Covid19 prima che venga pubblicato, e… - RaffaellaDani : RT @CScientifica: Le bufale dell'informazione antibufale, OPEN di Enrico Mentana attacca un libro sul Covid19 prima che venga pubblicato, e… - B4b1z : RT @CScientifica: Le bufale dell'informazione antibufale, OPEN di Enrico Mentana attacca un libro sul Covid19 prima che venga pubblicato, e… - LBigiani : RT @CScientifica: Le bufale dell'informazione antibufale, OPEN di Enrico Mentana attacca un libro sul Covid19 prima che venga pubblicato, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “bufale «Coronavirus, non c’è alcuna prova che l’ibuprofene peggiori Covid-19» Corriere della Sera