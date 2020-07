Champions, Napoli e Juve saranno trasmesse anche in chiaro: ecco dove vederle in tv (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA - Manca poco alla ripresa della Champions League dopo la sospensione per l'emergenza Coronavirus. Con il campionato agli sgoccioli, l'attenzione degli appassionati di calcio si sposta sulla fase ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : La Uefa si è convinta: #BarçaNapoli si giocherà al Camp Nou. Nonostante l'allarme coronavirus in Spagna, le autorit… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : Champions, Napoli e Juve saranno trasmesse anche in chiaro: ecco dove vederle in tv: Mediaset trasmetterà le gare d… -