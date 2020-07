CARLOS FERNÁNDEZ: L’ATTACCANTE RIVELAZIONE DEL GRANADA CERCA SPAZIO A SIVIGLIA (Di venerdì 31 luglio 2020) Tecnica, fisicità e rapidità. L’identikit perfetto di CARLOS Fernández. Il talento di casa SIVIGLIA è maturato notevolmente in questa stagione disputata in prestito a GRANADA, sotto la guida tecnica di Diego Martinez. Giocatore moderno, capace di adattarsi anche a vari contesti tattici. CARLOS è un centravanti dinamico: può agire come punta centrale e ricoprire anche il ruolo di seconda punta. All’occorrenza può essere schierato anche sulla trequarti. L’attaccante classe 1996 ha sfornato perfomances molto positive giocando sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. Il ragazzo è cresciuto e sbocciato nel SIVIGLIA di Monchi. Dopo il grande exploit nelle giovanili del SIVIGLIA (39 reti in 126 apparizioni), Fernández viene ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : CARLOS FERNÁNDEZ L'Argentina rischia un nuovo default: il governo negozia ancora La Stampa