Calciomercato Napoli, tre nomi per le corsie esterne (Di venerdì 31 luglio 2020) : si pensa a Bernardeschi, ma sul taccuino ci sono anche Boga e Under Tre nomi per le corsie esterne del Napoli. La società azzurra ha iniziato a muoversi in vista della prossima stagione: il club ha tre nomi sul taccuino, ovvero Bernardeschi, Boga e Under. Ne arriverà soltanto uno, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bisognerà soltanto capire quali saranno le richieste di mercato e chi accetterà di far parte del progetto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - news24_napoli : Calciomercato Milan – Affare Deulofeu: la possibile formula - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Gazzetta – Thauvin proposto al Napoli: è lotta con il Milan: Gazzetta – Thauvin p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, l’ultima idea: se riesce… è un capolavoro! Mondo Udinese “E vissero tutti…”, il finale adesso è tutto da scrivere

È colpa delle favole. Ve lo abbiamo scritto dopo Torino-Lecce, ma anche dopo i gol di Mancosu contro Juventus, Inter e Napoli. Cos’è questo Lecce se non una favola da raccontare? In ogni caso, fra tan ...

Serie A, a Giacomelli il big match Atalanta-Inter, Rocchi per Juventus-Roma

Piero Giacomelli, iscritto alla sezione di Trieste, è stato designato per arbitrare il big-match valido per l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domani a Bergamo (alle 2 ...

È colpa delle favole. Ve lo abbiamo scritto dopo Torino-Lecce, ma anche dopo i gol di Mancosu contro Juventus, Inter e Napoli. Cos’è questo Lecce se non una favola da raccontare? In ogni caso, fra tan ...Piero Giacomelli, iscritto alla sezione di Trieste, è stato designato per arbitrare il big-match valido per l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domani a Bergamo (alle 2 ...