Calcio femminile, consegnato lo Scudetto 2019/2020 alla Juventus (Di venerdì 31 luglio 2020) La Juventus festeggia il titolo di Campione d’Italia non solo al maschile ma anche al femminile. La stagione di Serie A femminile è stata chiusa anticipatamente, ma l’algoritmo ha decreto la vittoria della Juventus Women, che festeggia così il suo terzo Scudetto consecutivo. Dopo il trofeo consegnato al Napoli per il primo posto in Serie B, anche la squadra capitanata da Sara Gama ha ricevuto il premio. Nella mattinata di venerdì, il presidente della Divisione Calcio femminile Ludovica Mantovani si è recata all’Allianz Stadium di Torino per premiare le bianconere. “Ringrazio il presidente Andrea Agnelli e la società per avermi accolta in questo splendido stadio” ha dichiarato Mantovani, ... Leggi su sportface

