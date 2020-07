Brozovic, caos in Pronto Soccorso: intervengono i Carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri durante una visita in Pronto Soccorso. Notte agitata per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter infatti stanotte si è recato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano insieme ad un amico che si era ferito. Invece di rispettare la fila però il croato ha cercato di saltare la fila pretendendo che i medici visitassero subito il suo amico. I sanitari, dal momento che Brozovic sembrava in stato di ebbrezza, hanno chiamato i Carabinieri per cercare di controllare la situazione. All’arrivo delle forze dell’ordine il giocatore ha continuato ad inveire finché i militari non hanno ... Leggi su bloglive

