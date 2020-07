Breaking Bad | Bryan Cranston parla della battaglia contro il Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) La star di Breaking Bad, Bryan Cranston, ha fatto un appello ai suoi followers invitandoli ad indossare le mascherine protettive per il Coronavirus. Il protagonista della fortunatissima serie televisiva “Breaking Bad“, Bryan Cranston, si definisce molto fortunato. L’attore è riuscito a vincere la battaglia contro il Coronavirus, dal quale si sta ancora riprendendo nonostante sia … L'articolo Breaking Bad Bryan Cranston parla della battaglia contro il Coronavirus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Vi invito a continuare a indossare la dannata mascherina, continuare a lavarvi le mani e a stare distanti. Possiamo v… - Ammarvel_ : BREAKING BAD È UN CAPOLAVORO. - SimoNetOnTheNet : Bryan Cranston di Breaking Bad positivo al #covid: 'Ho donato il mio plasma per la ricerca' - MarcoMm : RT @ParamountItalia: “Vi invito a continuare a indossare la dannata mascherina, continuare a lavarvi le mani e a stare distanti. Possiamo v… - ParamountItalia : “Vi invito a continuare a indossare la dannata mascherina, continuare a lavarvi le mani e a stare distanti. Possiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Breaking Bad

A breve sarà disponibile su Sky Atlantic Penny Dreadful: City of Angels, serie del 2020 creata da John Logan e già disponibile in America sulla piattaforma streaming di HBO. City of Angels è lo spin-o ...I contagi nel mondo sono oltre 17 milioni e 400 mila, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei decessi ha superato quota 675 mila. Restano drammatici i numeri della pandem ...