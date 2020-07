Bologna, Orsolini replica a Mihajlovic: “Quella frase su di me non mi è piaciuta. Se mi avesse chiuso in una stanza…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Giorni complicati per il Bologna dopo l'ennesima sconfitta arrivata contro la Fiorentina.Prosegue il momento difficile per i rossoblù post-lockdown, dopo una buona prima parte della stagione. Una flessione evidente coincisa con quella del giovane talento scuola Juventus Riccardo Orsolini che, dopo mesi brillanti, si è trovato in più occasioni a partire dalla panchina. Un'involuzione analizzata anche da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, con parole tutt'altro che morbide."Una svegliata se la deve dare anche Orsolini e infatti già vi annuncio che domani (il 15 luglio, ndr) non giocherà".Un'uscita poco gradita dallo stesso Orsolini che, intervistato dal 'Corriere dello Sport', ha commentato così le dichiarazioni del tecnico serbo."Parliamo spesso e proprio ... Leggi su mediagol

