Auto contro bici, investimento-choc: ragazzino portato in codice rosso all'ospedale (Di venerdì 31 luglio 2020) Incidente-choc a Camerano . Un ragazzino in sella alla sua bici è stato investito dall'Auto condotta da una donna. E' successo attorno alle 19,30 in corrispondenza dell'incrocio tra via Massignano e ... Leggi su anconatoday

bingunnie : Ma che avete contro chi ha la maiuscola auto-impostataaa Non so neanche come si toglie, ma a prescindere da ciò a m… - bassairpinia : Tragedia. Incidente in galleria sulla 106, auto contro un pullman a Montegiordano: un morto e un ferito grave -… - riventheripper : Quindi ora l'ultima moda dei subumani è scendere dall'auto in movimento e fare un video mentre si balla ? Spero si… - francobus100 : Auto contro moto, centauro muore sul colpo. La strada aperta a senso unico alternato - rietin_vetrina : Incidente in via Ricci, auto finisce contro muro condominiale -