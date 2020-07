Afghanistan, al via il cessate il fuoco. Rilasciati 500 talebani (Di venerdì 31 luglio 2020) È cominciato ieri, venerdì 31 luglio, il cessate il fuoco annunciato da Suhail Shaheen, portavoce dell’ufficio politico dei talebani a Doha, Qatar, e subito accolto dal presidente afghano Ashraf Ghani. Durerà tre giorni, in occasione della festività islamica dell’Eid al-Adha, e potrebbe condurre al negoziato tra i talebani e il governo di Kabul, più volte rimandato anche se previsto dall’accordo firmato a Doha il 29 febbraio 2020 da mullah Baradar, a capo della delegazione talebana, e da Zalmay Khalilzad, il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan via Afghanistan: autobomba provoca almeno 17 morti La Prealpina Coronavirus, nel Lazio casi triplicati nelle ultime 24 ore. Via ai test su passeggeri bus da Romania

Dei nuovi positivi 16 sono di importazione: otto di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di ...

Nel Lazio 34 nuovi casi Covid, al via test terminal bus Tiburtina

