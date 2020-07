A mollo in Toscana (Di venerdì 31 luglio 2020) Già gli Etruschi andavano alle terme e anche quest'estate, nonostante il coronavirus, ci si può andare Leggi su ilpost

Mimi6274845293 : @ilrisolutoreIT @poliziadistato @emergenzavvf Bella la Toscana. .sempre nel cuore! Insisti. ...prima o poi qualcuno… -

Ultime Notizie dalla rete : mollo Toscana

TCE Magazine

di Pino Di Blasio Difficile azzardare previsioni su come andrà oggi nella seduta del consiglio d’amministrazione di Banca Mps. Il primo dubbio riguarda il numero dei partecipanti, il secondo la possib ...Massa carrara, 29 luglio 2020 -Il Covid-19 e la sua evoluzione continua a tenere banco e anche a suscitare polemiche. Ma come sono i dati sul contagio nella nostra provincia? E’ l’Asl nord ovest a far ...