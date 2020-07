Vaccino, in Australia test sull'uomo Positiva la risposta immunitaria (Di venerdì 31 luglio 2020) "I dati preliminari sulla sicurezza mostrano che non vi sono significativi effetti collaterali sistemici in alcuno dei soggetti". L'inizio delle sperimentazioni di fase 2 del Covax 19, che coinvolgeranno fra 400 e 500 volontari, e' previsto in settembre. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

