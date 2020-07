Ustiona il figlio di 7 mesi con l’acqua bollente per vendicarsi della moglie (Di giovedì 30 luglio 2020) Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio dopo la segnalazione di una lite domestica avvenuta con la moglie. La donna è corsa in strada con il figlio maggiore per cercare aiuto. Gli agenti del commissariato Prenestino sono intervenuti all’interno di un’abitazione per la segnalazione di una lite accesa … L'articolo Ustiona il figlio di 7 mesi con l’acqua bollente per vendicarsi della moglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

