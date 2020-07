Strage nella discoteca di Corinaldo, condannata la banda dello spray (Di giovedì 30 luglio 2020) commenta Sono stati condannati, con pene dai 10 ai 12 anni, tutti gli imputati nel processo per i fatti della discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo , nell'Anconetano. Per i sei della banda dello ... Leggi su tgcom24.mediaset

Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - F_DUva : Fare fronte comune con coerenza contro le #mafie: è il più grande insegnamento del giudice Rocco #Chinnici. Oggi il… - Agenzia_Ansa : #Mattarella alla stazione di #Bologna ricorda le vittime della strage del #2agosto e di #Ustica nella ricorrenza de… - shardana50 : RT @Quirinale: #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferrov… - simcopter : RT @Quirinale: #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferrov… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage nella

LEGGI ANCHE Corinaldo, strage in discoteca con lo spray: chieste condanne a 16 e 18 anni Le intercettazioni degli arrestati: «Sono morti in sei...» «L’ultima carezza alla mia Asia, morta nella calca ...Gente comune, lavoratori, vacanzieri, turisti, che hanno subito nel corpo e nell’animo le ferite di quell’esplosione, e con queste hanno fatto i conti per tutta la vita. La strage di Bologna del 2 ...