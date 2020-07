Roma, lotta allo spaccio e all’abusivismo commerciale: 2 giovani in manette (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ di due persone arrestate, 23 identificate, 2 persone accompagnate all’Ufficio Immigrazione per identificazione, oltre a 5 veicoli controllati il bilancio del servizio di controllo dl territorio messo in atto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nelle zona di Piazza Vittorio Emanuele II, Via Giolitti – angolo A.Cappellini –via La Marmora, via Turati, via Mamiani, via Carlo Felice e parco del Colle Oppio. 29enne, maliano, T.M. è stato arrestato per rapina e spaccio sostanze stupefacenti in via Napoleone III. Il giovane è stato trovato in possesso, insieme ad un 26enne originario della Costa D’Avorio, di 55 grammi di eroina, 280 euro in contanti, alcune dosi di cocaina ed un bilancino di precisione. Gli accertamenti successivi hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - CorriereCitta : Roma, lotta allo spaccio e all’abusivismo commerciale: 2 giovani in manette - LorenzoPace3 : @LucaPrayer @ppaolo65 @ENRY_N10 Avversari? L'Inter con Lukaku al posto di Icardi e la Lazio con la stessa squadra d… - 501_tot : RT @Antigon25386936: A che punto di degrado civile e sociale siamo arrivati? A quello più basso, direi, se dei lavoratori sono costretti a… - fgr62 : RT @Antigon25386936: A che punto di degrado civile e sociale siamo arrivati? A quello più basso, direi, se dei lavoratori sono costretti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta Roma, lotta allo spaccio di droga: in manette 5 pusher in poche ore Il Corriere della Città Verità e giustizia per Mario

“Continuiamo a lottare, affinché quello che è stato e quello per cui ha lottato Mario non si perda”. “Insieme a lui continueremo a impegnarci affinché i suoi sogni di giustizia e libertà possano esser ...

Dzeko raggiunge Volk: “Potevamo finire quarti”

La trattativa con il Manchester United non decolla, e con il passare dei giorni le possibilità per Fonseca di averlo a disposizione per la gara contro il Siviglia diminuiscono. Sulla vittoria romanist ...

“Continuiamo a lottare, affinché quello che è stato e quello per cui ha lottato Mario non si perda”. “Insieme a lui continueremo a impegnarci affinché i suoi sogni di giustizia e libertà possano esser ...La trattativa con il Manchester United non decolla, e con il passare dei giorni le possibilità per Fonseca di averlo a disposizione per la gara contro il Siviglia diminuiscono. Sulla vittoria romanist ...