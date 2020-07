Rinvenuto ordigno bellico in mare a 50 metri dalla costa di Giovinazzo (Di giovedì 30 luglio 2020) E' stato ritrovato nel tratto di mare antistante il Comune di Giovinazzo, in località Trincea, a 50 metri dalla costa, un presunto ordgino bellico. Per questo motivo la guardia costiera della ... Leggi su baritoday

baritoday : Ultima ora: rinvenuto ordigno bellico in mare a 50 metri dalla costa di Giovinazzo - Infomessina : Presunto ordigno bellico rinvenuto in mare a S. MArgherita a 3 metri di profondità - messina_oggi : (Ordigno bellico rinvenuto a Santa Margherita) - - tvoggi : PAESTUM, PROIETTILE DI MORTAIO TRA LE MURA DELL’AREA ARCHEOLOGICA Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvenuto ordigno Rinvenuto ordigno bellico in mare a 50 metri dalla costa di Giovinazzo BariToday Sanremo, sono due bombe incendiarie i tubi arrugginiti rinvenuti in spiaggia

rinvenuti la settima scorsa in una spiaggetta a Pian di Poma, sarebbero spezzoni di bombe incendiarie alleate risalenti al secondo conflitto mondiale. I militari del 32° reggimento Genio Guastatori di ...

Torre Annunziata: controlli dei Carabinieri nel Quadrilatero delle carceri

I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola mitragliatrice croata ... forze dell’ordine priva di antenna ma comunque funzionante e successivamente 1 ordigno esplosivo pirotecnico ma non ...

rinvenuti la settima scorsa in una spiaggetta a Pian di Poma, sarebbero spezzoni di bombe incendiarie alleate risalenti al secondo conflitto mondiale. I militari del 32° reggimento Genio Guastatori di ...I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola mitragliatrice croata ... forze dell’ordine priva di antenna ma comunque funzionante e successivamente 1 ordigno esplosivo pirotecnico ma non ...