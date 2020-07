Resident Evil Resistance riceverà un DLC a pagamento con gli outfit di Claire e Leon (Di giovedì 30 luglio 2020) Ad agosto 2020 vi sarà permesso di spendere soldi per "Resident Evil 3" e "Resident Evil Resistance". Grazie ad un codice otterrete tutti gli oggetti sbloccabili e le ricompense in "Resident Evil 3" senza doverli guadagnare attraverso il gioco. Ma non è tutto.Sul fronte di Resident Evil Resistance, sempre ad agosto i giocatori saranno in grado di acquistare un pacchetto contenenti gli outfit di Claire e Leon da Resident Evil 2. I personaggi maschili quindi potranno indossare l'iconica divisa della polizia, mentre quelli femminili saranno in grado di indossare una giacca di pelle rossa ed i jeans di Claire. ... Leggi su eurogamer

