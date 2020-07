"Renzi come Scilipoti, supercazzole ridicole". Open Arms, Salvini cannoneggia (e la Casellati sbotta): aula infuocata (Di giovedì 30 luglio 2020) "Io stasera torno a casa con un processo ma a testa alta", attacca Matteo Salvini nel corso del suo intervento in aula al Senato prima che venga votata l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms. E ancora, l'ex ministro dell'Interno accusato addirittura di sequestro di persona aggiunge: "Noi alle idee contrapponiamo altre idee. Non i tribunali e i processi politici. L'unico tribunale per noi è quello del popolo". E ancora, ha aggiunto: "Dirò ai miei figli che papà andrà a processo non perché è un delinquente ma perché ha fatto il suo dovere. So che a voi importa poco, ma è l'unico peso che realmente mi porto dentro". Successivamente, nel mirino di Salvini ci finisce Matteo Renzi, il leader di ... Leggi su liberoquotidiano

