Quattro italiani su 10 refrattari a rispettare regole post Covid (Di giovedì 30 luglio 2020) MILANO, ITALPRESS, - "Ben pi di un terzo della popolazione italiana, il 38% per la precisione, trova molto difficile cambiare le proprie abitudini di vita, anche se in gioco c' la tutela dalla ... Leggi su gazzettadelsud

Quattro italiani Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Quattro italiani