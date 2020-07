Paura nella Napoli bene: ladri in casa sequestrano donna per derubarla (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Entrano nella notte in casa di una signora e la sequestrano mentre rubano tutto ciò che c’è di valore nella sua abitazione. Non è la scena di un film ma quanto successo stanotte a Posillipo in via Villanova. I ladri sono penetrati illecitamente nell’abitazione della proprietaria sequestrandola e legandola con fili elettrici. Dopo averla zittita e immobilizzata, i malviventi si sono accaparrati la refurtiva e sono scappati. La donna, dopo essersi faticosamente liberata, si è rivolta immediatamente alla polizia. Gli agenti del commissariato di Posillipo e la Scientifica si sono recati tempestivamente sul luogo del furto e sequestro e hanno trovato la donna visibilmente ... Leggi su anteprima24

LuisaPistini : @IlNovelli Non aver paura, sei asintomatico, i medici ora hanno esperienza nella cura. Vedrai non ci saranno problemi - Lilluber : RT @Open_gol: «Ci ha presi di mira, accanto a noi c’erano decine di coppie etero che si baciavano e abbracciavano indisturbate» racconta a… - CasilinaNews : #Zagarolo #Incendio di alcune #baracche nella notte - SalaLettura : Uniti dal più forte, dal più caro legame, e ricoperti di una dura corazza, sorrideremo a tutti senza paura alcuna.… - ANAUL134 : @Mery7115 Anche a me mori, sarà perché nella mia famiglia siamo tutti così, ma anche Claudio cavolo è un bbonooo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura nella Un campus per dare scacco matto alla paura del virus Vita La denuncia: "Abusi di potere nelle congregazioni di suore"

Abusi "di potere e di coscienza" all'interno delle congregazioni di suore. La denuncia parte dalla rivista Civiltà Cattolica, che al tema ha dedicato una lunga inchiesta anticipata dall'Ansa. La quest ...

Tennis, Ashleigh Barty rinuncia agli US Open per paura del Covid-19

Era nell’aria e le conferme sono arrivate. Come riportato dall’Ansa, la n.1 del mondo del tennis femminile Ashleigh Barty ha deciso di rinunciare alla partecipazione degli US Open 2020, previsti dal 3 ...

Abusi "di potere e di coscienza" all'interno delle congregazioni di suore. La denuncia parte dalla rivista Civiltà Cattolica, che al tema ha dedicato una lunga inchiesta anticipata dall'Ansa. La quest ...Era nell’aria e le conferme sono arrivate. Come riportato dall’Ansa, la n.1 del mondo del tennis femminile Ashleigh Barty ha deciso di rinunciare alla partecipazione degli US Open 2020, previsti dal 3 ...