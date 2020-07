Open Arms, il Senato autorizza il processo nei confronti di Matteo Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini, l’ex ministro dell’Interno, andrà a processo per la vicenda Open Arms. L’Aula del Senato oggi, 30 luglio, ha dato l’ok all’autorizzazione con 149 voti favorevoli. I contrari, invece, sono stati 141. La Giunta per l’autorizzazione a procedere aveva invece, il 26 maggio scorso, negato il via libera. Sulla relazione stilata dalla Giunta il Senato è stato oggi chiamato al voto, esprimendosi invece per l’autorizzazione. Nelle dichiarazioni di voto, in favore dell’autorizzazione a procedere si sono espressi M5s, Pd, Italia viva, Leu, Autonomie, mentre i gruppi di centrodestra avevano espresso la loro contrarietà. La ... Leggi su open.online

