Open Arms, il Senato autorizza il processo a Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini andrà a processo per il caso Open Arms. A stabilirlo l’Aula del Senato con 149 voti a favore dell’autorizzazione, 141 invece i contrari. Un astenuto. Erano 291 i votanti.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

