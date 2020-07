MIUI 12, nuova funzione per gli smartphone Xiaomi (Di giovedì 30 luglio 2020) Xiaomi sta lavorando su una nuova funzione della MIUI 12. Premendo più volte sulla parte posteriore dello smartphone, si attiveranno alcuni strumenti. La parte posteriore dello smartphone sta diventando l’area su cui si stanno concentrando gli interessi degli sviluppatori dei sistemi operativi. Infatti, già la beta di iOS 14 presenta un nuovo strumento legato all’accessibilità, che permette di attivare funzioni dello smartphone premendo semplicemente sulla parte posteriore. E adesso, anche Xiaomi ha deciso di sviluppare una funzione simile per il suo sistema operativo MIUI 12. Un’idea che fa da “apripista” in attesa dell’uscita della MIUI 13, ... Leggi su quotidianpost

infoitscienza : “Back Tap”, una nuova funzione su MIUI 12 tutta in stile Apple - infoitscienza : Smartphone Xiaomi, arriva una nuova funzione innovativa per la MIUI 12 - MiuiBlog : ??[????????] 'Back Tap', una nuova funzione su MIUI 12 tutta in stile Apple ??????????: ?? - gioatriz : Abusivimo edilizio in Sicilia, dietro il 'ddl riforma urbanistica' c'è una nuova sanatoria -… - infoitscienza : Con la nuova MIUI for TV 3.0 il protagonista sarà il tuo smartphone -