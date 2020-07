Messi all’Inter, il retroscena che fa sognare i tifosi (Di giovedì 30 luglio 2020) Lionel Messi all'Inter. Fantacalcio? Eppure qualcosa di vero c'è. Se anche la tv ufficiale di Suning, in un certo senso, ha dato qualche conferma, vuole dire che la società nerazzurra sta davvero sondando il terreno per capire quanto possa essere possibile compiere la trattativa del secolo. In casa milanese è stata scelta la linea della smentita, ma sappiamo che in questi casi, molto spesso si tratta solo di dichiarazioni di facciata. Infatti, che qualcosa si sia davvero mosso è evidente.Messi all'Inter: il retroscenacaption id="attachment 998567" align="alignnone" width="706" Messi Inter (twitter)/captionL'ombra della Pulce sul Duomo non può essere solo una trovata pubblicitaria. La dirigenza nerazzurra starebbe pensando realmente di portare Messi in Italia, ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - ItaSportPress : Messi all'Inter, il retroscena che fa sognare i tifosi - - itsallgood_man_ : Scusate per quanto andranno avanti i giornali con sta storia di Messi all'Inter? Perché mi hanno già rotto le ???? - Viper144691059 : @fcin1908it Che paurona! Messi all'Inter...vero? Schiavo dei ladri dal 1897 ???????? - pitnicol : @juventina____ Cara Stella è Fanta calcio. Messi non lascia un club prestigioso e vincente come il Barcellona per a… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi all’Inter Juve Inter rinviata: le polemiche tra Marotta e Dal Pino Corriere della Sera