Meloni l'ultratrice, il web ripesca Trilussa per ironizzare sulla sovranista (Di giovedì 30 luglio 2020) Guardando il video di Giorgia Meloni che ringhia contro Conte e il Governo, blaterando di 'furia immigrazionista' e 'deriva liberticida', qualcuno su twitter ha pensato a una poesia di Trilussa, 'Er ... Leggi su globalist

aranciaverde : RT @globalistIT: Meloni l'ultratrice, il web ripesca Trilussa per ironizzare sulla sovranista - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Meloni l'ultratrice, il web ripesca Trilussa per ironizzare sulla sovranista - globalistIT : Meloni l'ultratrice, il web ripesca Trilussa per ironizzare sulla sovranista - albertocaldana : Meloni l'ultratrice, il web ripesca Trilussa per ironizzare sulla sovranista -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni ultratrice Meloni l'ultratrice, il web ripesca Trilussa per ironizzare sulla sovranista Globalist.it