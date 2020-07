Mediobanca pigliatutto (Di giovedì 30 luglio 2020) L'istituto di Piazzetta Cuccia è diventato il crocevia obbligato di ogni affare che conta. Dalla fusione tra Fca e Peugeot alla trattativa tra Benetton e il governo per Autostrade. E il prossimo obiettivo è la ricerca di un partner per Mps. Mediobanca, il ritorno. A distanza di vent'anni dalla morte di Enrico Cuccia, la banca milanese è di nuovo il crocevia obbligato di ogni grande affare, pubblico o privato. Non più salotto buono della grande imprenditoria del Nord, ma salotto buono di se stessa. Che si tratti di unificare le reti 5G di Tim e Open Fiber, di trovare un compromesso tra i Benetton e il governo per Autostrade, di mettere insieme Fca e Psa Peugeot, o di aiutare Intesa Sanpaolo a conquistare Ubi Banca, sempre da Mediobanca bisogna passare. E nei prossimi mesi anche la privatizzazione del Monte dei Paschi, il ... Leggi su panorama

