Libero Pay | i bollettini si pagano on line in pochi istanti con la Libero mail

(Milano, 29 luglio 2020) - Il nuovo servizio, riservato ai titolari di una casella mail di Libero, semplifica il pagamento di bollettini postali, bancari, bollo auto e tributi della Pubblica Amministrazione Facile, veloce e conveniente, il servizio offre totale sicurezza grazie alla tecnologia 3DSecure Milano, 29 luglio 2020 È arrivato Libero Pay, infatti, consente a tutti coloro che sono titolari di una casella di posta di Libero di pagare online i bollettini postali, bancari (MAV, RAV o Freccia) o gli avvisi di pagamento PagoPA (incluso il bollo auto) in modo semplice, economico e veloce. Il servizio è totalmente sicuro grazie alla tecnologia 3DSecure.

Libero Pay, infatti, consente a tutti coloro che sono titolari di una casella di posta di Libero di pagare online i bollettini postali, bancari (MAV, RAV o Freccia) o gli avvisi di pagamento PagoPA ...

