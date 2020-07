Lazio, nuovi contagi in calo: 18 in 24 ore Un positivo su tre dall'estero (Di giovedì 30 luglio 2020) Un morto e 18 nuovi contagiati . E' il bilancio delle ultime 24 ore nel Lazio . Un dato in calo rispetto a mercoledì quando i nuovi positivi erano stati 34. Dei nuovi casi 6 sono di importazione: due ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Coronavirus #Roma, nel Lazio 34 nuovi casi in 24 ore: 16 di importazione. DIRETTA - LazioInnova : Caterina Ciampa CSV Lazio: 'Occorre trovare forme innovative di collaborazione, grazie a progetti nuovi che possano… - Miti_Vigliero : RT @ASampierdarena: Nuovi casi >10 t. diagnostici #COVID Veneto: 112 su 3000 [ 3.73% ] Lombardia: 88 su 7256 [ 1.21% ] Sicilia: 39 su 208… - ASampierdarena : RT @ASampierdarena: Nuovi casi >10 t. diagnostici #COVID Veneto: 112 su 3000 [ 3.73% ] Lombardia: 88 su 7256 [ 1.21% ] Sicilia: 39 su 208… - pvsassone : RT @ASampierdarena: Nuovi casi >10 t. diagnostici #COVID Veneto: 112 su 3000 [ 3.73% ] Lombardia: 88 su 7256 [ 1.21% ] Sicilia: 39 su 208… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio nuovi Virus, bollettino Lazio: nuovi casi in calo: 18 in 24 ore. Uno su tre dall'estero Il Messaggero Coronavirus, il bollettino del 30 luglio: in Sicilia è allarme con 39 nuovi casi, curva in risalita in Italia

Sono 5 comunque le regioni senza nuovi contagi: Umbria ... Segnalano vittime solo Emilia Romagna (2) e Lazio (1). Il totale delle vittime sale a 35.132. Balzo del numero di guariti, 765 oggi ...

Ferr. Roma-Viterbo, TrasportiAmo: «Vittoria, dal 3 agosto via al nuovo orario. Più treni extraurbani»

certifica l’entrata in vigore del nuovo orario di servizio “Feriale 2020/1F3” a partire da lunedì 3 Agosto 2020 e fino a sabato 12 Settembre 2020, nel rispetto dei contenuti dei DPCM e delle Ordinanze ...

Sono 5 comunque le regioni senza nuovi contagi: Umbria ... Segnalano vittime solo Emilia Romagna (2) e Lazio (1). Il totale delle vittime sale a 35.132. Balzo del numero di guariti, 765 oggi ...certifica l’entrata in vigore del nuovo orario di servizio “Feriale 2020/1F3” a partire da lunedì 3 Agosto 2020 e fino a sabato 12 Settembre 2020, nel rispetto dei contenuti dei DPCM e delle Ordinanze ...