Kodak ci riprova: investimenti nei farmaci per rilanciare l’azienda (Di giovedì 30 luglio 2020) Kodak, il gigante delle pellicole fotografiche in una crisi profonda con l’avvento del digitale agli inizi degli anni Duemila, si riconverte alla produzione di ingredienti destinati a farmaci generici grazie al sostegno del governo degli Stati Uniti. E il titolo vola in Borsa, con le azioni del gruppo che hanno guadagnato il 2.441% rispetto a settimana scorsa. Prestito governativo L’entusiasmo è dovuto a un prestito da 765 milioni di dollari ottenuto dall’azienda di Rochester da parte dello Us Dfc (Development Finance Corporation), la banca statunitense per lo sviluppo. Si tratta dalla prima linea di credito attivata nell’ambito del Defense Production Act, l’ordine esecutivo presidenziale emanato dalla Casa Bianca per riportare sul territorio nazionale la produzione di beni ritenuti essenziali. Il prestito ... Leggi su wired

