"Io negazionista? Venite a vedere in corsia". Zangrillo, schiaffo a chi lo sfregia: volano querele? (Di giovedì 30 luglio 2020) Il convegno al Senato sul coronavirus ha sollevato un polverone. Nel mirino anche Alberto Zangrillo, intervenuto al fianco di Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini e di altri esperti contrari all'allarmismo. "Sin dall'inizio ci siamo occupati dell'epidemia - esordisce in un'intervista a Repubblica rigettando la definizione "negazionista" -. Io riporto solo l'evidenza, ovvero che oggi il virus non produce una malattia clinicamente rilevante. Ma questo non vuol dire che il virus non esista più: sono stato il primo, già ad aprile, a dire che dovremo convivere con il Sars-Cov-2 finché non arriverà un vaccino. Se colleghi universitari milanesi si permettono di dare del negazionista a chi come me è andato in mezzo ai malati e se ne è preso cura, ne risponderanno". ... Leggi su liberoquotidiano

