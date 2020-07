I progetti di Apple per il futuro. Entro il 2030 obiettivi impatto climatico zero ed equità razziale (Di giovedì 30 luglio 2020) Apple ha annunciato che ha intenzione di portare a termine una nuova missione, stavolta a tema ambientale: Entro il 2030 l’azienda californiana ha dichiarato di volersi impegnare a diventare totalmente “carbon free” in tutte le sue attività nella catena di fornitura della produzione e nel ciclo di vita del prodotto. L’obiettivo è arrivare a vendere dispositivi completamente a impatto climatico zero. L’azienda – spiega – è già oggi ‘carbon neutral’ per le sue operazioni aziendali globali e il suo CEO Tim Cook aggiunge. “Le aziende hanno la profonda opportunità di contribuire a costruire un futuro più sostenibile nato dalla nostra comune preoccupazione per il pianeta che ... Leggi su newsagent

Per quanto l'ipotesi applicativa appaia interessante, dobbiamo comunque ricordare che Apple fa richiesta di brevetto per numerosissimi concetti, progetti e ipotesi di dispositivo e non tutte vedono la ...

Apple ha considerato di aumentare la percentuale richiesta per la vendita degli abbonamenti sulle applicazioni distribuite da App Store dal 30 al 40%. Che Apple abbia considerato una simile ipotesi è ...

