Hamilton può vincere tutte le gare quest’anno (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo l’inglese Lando Norris, Lewis Hamilton può vincere tutte le gare del campionato mondiale 2020. Attualmente Hamilton è in testa al campionato con due vittorie consecutive e non sembra intenzionato a fermarsi. Norris è salito sul podio durante la prima gara del 2020, con il compagno di squadra di Hamilton, Bottas, che ha vinto il primo Grand Prix dell’anno. La dichirazione di Norris “Hamilton può vincere tutte le gare” Il ventenne pilota della McLaren rispetta il sei volte campione del mondo. Norris: “Non vedo alcun motivo per cui non sarà in grado di vincere a Silverstone questa domenica a meno che la sua auto non si ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : Hamilton può vincere tutte le gare quest’anno - marcogutti : @ScuderiaFerrari @alo_oficial la verità è che sappiamo tutti che alonso è il miglior pilota. Solo Hamilton può esse… - LucaSalvarani11 : @mamoelme @il_ring @PieroLadisa @F1 Sai che non credo alla minore determinazione di Hamilton, con Bottas può fare q… - il_ring : RT @mamoelme: @il_ring @PieroLadisa @F1 Rende al meglio quando può gestire la corsa come preferisce, è una sua caratteristica. Se ha una ve… - mamoelme : @il_ring @PieroLadisa @F1 Rende al meglio quando può gestire la corsa come preferisce, è una sua caratteristica. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton può