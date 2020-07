Giro d’Italia 2020, Nibali: “Partire dalla Sicilia non può che rendermi entusiasta” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Scoprire che si partirà con una crono in Sicilia non può che rendermi entusiasta. È una bellissima news sapere di poter correre tra la mia gente”. Così Vincenzo Nibali nel giorno della presentazione del Giro2020 che scatterà il prossimo 3 ottobre con ben quattro tappe nell’isola. “Una grande salita come quella dell’Etna nella prima settimana fa diventare la corsa difficile da affrontare – ha spiegato la maglia rosa del 2013 e 2016 – Magari non tutti saremo nella condizione giusta. Il versante lo conosco molto bene ma va studiato e approfondito. Spero si possa affrontare anche lo Stelvio dopo la cancellazione per maltempo della scorsa edizione. Le tappe 16, 17 e 18 sono secondo me le più importanti e le più ... Leggi su sportface

giroditalia : #SaveTheDate Thursday 30/07/2020 | Giro d’Italia meets Peter Sagan. | #SaveTheDate Giovedì 30/07/2020 | Il Giro d’… - giroditalia : IL GIRO D'ITALIA SIETE VOI. #GiroDay - giroditalia : Il Giro d'Italia meets Sicilian Region President: Nello Musumeci | Il Giro d'Italia incontra il Presidente della… - infoitsport : Ciclismo, il Giro d'Italia conferma la penultima frazione da Alba a Sestriere - Nightoverwater : RT @giroditalia: The Giro d'Italia meets Vincenzo Nibali -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Il Giro d'Italia 2020 partirà dalla Sicilia Quotidianodiragusa.it