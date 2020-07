Foggia: “Viola non si tocca, Bonaventura andrei a prenderlo in braccio” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiDomani sera il Benevento sarà di scena al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per l’ultimo turno di campionato, poi sarà tempo di immergersi totalmente nella nuova stagione. A parlare in conferenza stampa degli obiettivi, del mercato e della rosa attuale è stato il direttore sportivo Pasquale Foggia. Mercato – “In uscita abbiamo le idee chiare. Tanto dipenderà anche dalle richieste che avranno i nostri calciatori, ma sappiamo che dovremo rispettare una lista di over e le valutazioni vanno fatte anche in base a questo. Per quanto riguarda i giovani valuteremo la migliore soluzione per la crescita singola di ogni ragazzo”. Immagine – “Tre anni fa quando eravamo in A prendemmo dei giocatori importanti a gennaio, quando però le cose erano già compromesse. ... Leggi su anteprima24

