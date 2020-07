Erutta il vulcano Telica: numerose esplosioni, cenere fino a 60 metri di altezza in Nicaragua [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Il vulcano Telica, uno dei più attivi del Nicaragua, è tornato in eruzione mercoledì 29 luglio: diverse esplosioni hanno espulso la cenere fino a 60 metri di altezza, senza tuttavia causare danni alle località vicine (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). “Questo mercoledì, 10 esplosioni di gas ed emissioni di ceneri sono state registrate sul vulcano Telica. Le ceneri sono salite a un’altezza tra i 30 e i 60 metri e ricadono nel cratere, mentre il pennacchio di fumo si dirige verso nord“, ha dichiarato il sistema nazionale per la ... Leggi su meteoweb.eu

