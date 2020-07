Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute aggiornate al 30 luglio 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) Come sta Alex Zanardi? Dopo il quarto intervento chirurgico alla testa non ci sono grosse novità concernenti il quadro clinico del campione. Le sue condizioni restano gravi, ma risultano comunque stabili e questa, se possibile, è una notizia buona. I miglioramenti, per utilizzare le parole del direttore sanitario del policlinico Le Scotte di Siena, Roberto Gusinu, arrivano lentamente e gradualmente, mentre purtroppo i peggioramenti possono arrivare improvvisamente e in maniera tempestiva. Come sta Alex Zanardi dopo il quarto intervento chirurgico alla testa Il quarto intervento chirurgico alla testa si è reso necessario a causa di alcune complicanze tardive determinate dal trauma carnico primitivo. Non ci sono, dunque, grosse novità ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Come sta FANTARACCONTI - É il mio primo fantacalcio. Ecco come sta andando Fantacalcio ® I Big Tech al Congresso, com’è andata: il numero di domande per ciascuno, le risposte, gli sfondi

È durata cinque ore e mezza la testimonianza al Congresso di Washington delle quattro personalità più importanti del mondo della tecnologia: insieme i loro affari valgono circa 5mila miliardi di dolla ...

Inarrestabile Ibra: "Sono come Benjamin Button". È nella storia di Milano

Inarrestabile. Instancabile. Inamovibile. Ibrahimovic. In fondo avrebbe pure potuto prendersela comoda. Vero, il quinto posto e quei preliminari di Europa League da evitare sono ancora alla portata, p ...

