Caso Open Arms, Italia viva voterà a favore del processo a Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) L’annuncio di Renzi in Aula: il leader della Lega non agì per interesse pubblico. La replica: «Non temo rocesso alla Palamara» Leggi su ilsole24ore

LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - Agenzia_Ansa : Memoria difensiva di Matteo Salvini sul caso Open Arms: 'Quello che ho fatto l'ho fatto in compagnia del premier Co… - ilpost : Oggi il Senato voterà sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms: sarann… - Leovnardo_ : RT @sole24ore: Caso Open Arms, Italia viva voterà a favore del processo a Salvini - nhanguyen789 : RT @lmisculin: La tesi di Salvini secondo cui bloccare una nave che ha soccorso decine di persone nel Mediterraneo sia un «atto politico» n… -