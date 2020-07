Campidoglio: scadono domani termini per richiesta agevolazioni mense (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – Roma Capitale ricorda che scadono domani i termini per presentare la domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica dell’anno 2020-2021. Le agevolazioni riguardano gli alunni sia neoiscritti che già frequentanti il servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia capitoline e statali, delle primarie e delle secondarie di primo grado. Si conferma che gli importi previsti, in relazione alle diverse fasce ISEE, sono uguali all’anno precedente. Le richieste devono essere presentate esclusivamente on line, entro il 31 luglio, sul sito di Roma Capitale. Oltre questo termine, sarà possibile richiedere l’agevolazione tariffaria con l’applicazione di una maggiorazione prevista dalla normativa vigente. I termini, ... Leggi su romadailynews

A distanza di oltre cinque mesi dall’ultimo incontro è ripreso il confronto tra la Casa internazionale delle donne e il Campidoglio. Ma è subito scontro. Al posto della proposta di transazione avanzat ...

Dopo i roghi arriva il bonus per i rom, 10mila euro a chi lascia il campo

L’obiettivo del Campidoglio è quello di liberare l’area F del campo nomadi di Castel Romano entro il prossimo settembre. Per questo la sindaca Virginia Raggi è disposta a spendere fino a 10mila euro a ...

