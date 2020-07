Calciomercato Napoli, occhi su Giannoulīs: “con Tsimkas è il miglior terzino sinistro in Grecia” (Di giovedì 30 luglio 2020) In esclusiva a Taca La Marca è intervenuto l’operatore di mercato ed esperto di calcio internazionale Alessandro Soli, il quale si è soffermato su Dīmītrīs Giannoulīs, terzino greco del PAOK in orbita Napoli, ecco quanto raccolto: “Giannoulis è insieme a Tsimkas dell’Olympiakos il terzino sinistro migliore del campionato ellenico e probabilmente di tutta l’Europa orientale. Classe ‘95 gioca attualmente al Paok Salonicco e nella nazionale greca. È un normotipo di media statura, corporatura snella ed è dotato di ottime doti atletiche. È rapido nei movimenti, veloce negli spazi con e senza palla, agile nei cambi di direzione e nel dribbling, puntando sia verso il centro che il fondo ... Leggi su calcioweb.eu

