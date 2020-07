Calciomercato Inter, Sanchez a un bivio: i nerazzurri spingono per il cileno, l’ostacolo si chiama Solskjaer (Di giovedì 30 luglio 2020) L'Inter pronta a un accordo per trattenere Alexis Sanchez.L’attaccante cileno, in prestito dal Manchester United, sembrerebbe avere le idee chiare a tal punto da non vuole tornare nel club inglese rinunciando così ai 55 milioni dei prossimi due anni. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il "Niño Maravilla" vorrebbe restare in quel di Milano e non far ritorno in Inghilterra.L'ostacolo maggiore è però rappresentato da Ole Gunnar Solskjaer, l’allenatore norvegese dei Red Devils vorrebbe avere a disposizione il cileno nella prossima stagione, intanto il club nerazzurro si sta impegnando per acquistarlo a titolo definitivo. Tempi stretti per l'Inter il cui obiettivo è quello di trattenere il calciatore oltre il 5 ... Leggi su mediagol

