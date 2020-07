Calcio: Pallotta "brava Roma, ora sotto con l'Europa League" (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - Roma, 30 LUG - Dopo il successo sul Torino che ha garantito il quinto posto in classifica con un turno d'anticipo sulla fine del campionato, James Pallotta si complimenta con la Roma e ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #Roma James #Pallotta si complimenta per il campionato e punta l'Europa League: ultima chance per vincere un trof… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Pallotta 'brava Roma, ora sotto con l'Europa League' Entro agosto presidente potrebbe chiudere per cessione club - salvione : Stadio Roma al voto. Friedkin all'assalto, Pallotta cerca l'intesa - sportli26181512 : Stadio #Roma al voto. Friedkin all'assalto, Pallotta cerca l'intesa: La pronuncia sulla convenzione attesa entro la… - Fantacalcio : Roma, Pallotta: 'Ottimo lavoro, ora l'Europa League' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pallotta Calcio: Pallotta "brava Roma, ora sotto con l'Europa League" - Lazio Agenzia ANSA Calcio: Pallotta "brava Roma, ora sotto con l'Europa League"

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Dopo il successo sul Torino che ha garantito il quinto posto in classifica con un turno d'anticipo sulla fine del campionato, James Pallotta si complimenta con la Roma e rilanc ...

Stadio Roma al voto. Friedkin all'assalto, Pallotta cerca l'intesa

ROMA - Entro la prossima settimana la Giunta capitolina voterà la convenzione urbanistica del nuovo stadio della Roma. L’impulso che la sindaca Raggi ha dato al progetto nelle scorse settimane non è s ...

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Dopo il successo sul Torino che ha garantito il quinto posto in classifica con un turno d'anticipo sulla fine del campionato, James Pallotta si complimenta con la Roma e rilanc ...ROMA - Entro la prossima settimana la Giunta capitolina voterà la convenzione urbanistica del nuovo stadio della Roma. L’impulso che la sindaca Raggi ha dato al progetto nelle scorse settimane non è s ...